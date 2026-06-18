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90'lar Dans Gecesi haftanın stresini retro ritimlerle atmaya ne dersiniz? Çocukluk anılarınızı, ilk aşklarınızı ve kasetli günleri hatırlatacak muhteşem bir konsept şehre geliyor. 70’ler, 80’ler ve 90’ların unutulmaz Türkçe pop klasikleri, DJ eşliğinde canlı performanslarla yeniden hayat buluyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmek isteyenler için adres Beyoğlu.

Yer: Sanat Performance, Beyoğlu

Saat: 21:00 - 04:00 (Kapı Açılışı: 20:00)

SAHNEDE BİR BAŞYAPIT: SHİRLEY VALENTİNE

Monoton bir hayata sıkışmış, evlenip iki çocuk büyüttükten sonra kendi öz benliğini ve kadın kimliğini unutmuş Shirley Bradshaw’un mizahi ve derin öyküsü. Seyirciyi hem güldürecek hem de düşündürecek bu tek kişilik modern klasikte Aylin Dönmez sahne alıyor.

Yer: İstiklal Sahne

Saat: 20:30

Süre / Yaş: 50 Dk. / +10 yaş

ÇOCUKLAR İÇİN MACERA, BÜYÜKLER İÇİN GİZEM

Küçük Sanatseverlere: 'Neşeli Yapılar' Çocuk Tiyatrosu Cumartesi gününü çocuklarına ayırmak isteyen aileler için harika bir müzikal seçeneği. Eğlenceli şarkılar, büyüleyici danslar ve interaktif sahnelerle dolu bu renkli dünya, minikleri hem eğlendirecek hem de öğretecek.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Saat: 15:00

BAMBAŞKA BİR EVRENE YOLCULUK: 'GECE YARISI KÜTÜPHANESİ'

Matt Haig'in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, cumartesi akşamını derin, felsefi ve sürükleyici bir atmosferde geçirmek isteyenleri Bakırköy'ün butik sahnesinde ağırlıyor. Kendinizi yaşamın ve ihtimallerin sorgulandığı gizemli bir kütüphanede bulmaya hazır olun.

Yer: Bakırköy Butik Sahne

Saat: 20:30

KLASİKLER VE EĞLENCELİ BİR KAPANIŞ

'Oliver Twist' Çocuk Tiyatrosu Charles Dickens’ın ölümsüz eseri, çocukların dünyasına pedagojik bir dille uyarlanıyor. Yetimhaneden ayrılıp hırsız çetesinin eline düşen, ardından sevgi ve dostluğun gerçek anlamını keşfeden Oliver’ın macera dolu hikayesi pazar gününüze renk katacak.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

Saat: 13:00

Kadro:

Yöneten: Cem Engin

Oyuncular: Cemal Çelik, Umur Berk Seven, Gülfem Aksoy, Serkan Demir.

KAHKAHA DOLU PAZAR FİNALİ: 'LÜKÜS HAYAT KABARE'

Hafta sonunu neşeli ve unutulmaz bir şovla kapatmak isteyenler için kusursuz bir tercih. Haldun Taner’den Ferhan Şensoy’a uzanan usta kalemlerin en sevilen skeçleri, Metin Bahtiyar’ın etkileyici müzikleriyle birleşerek canlı bir kabare şölenine dönüşüyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla iki saat boyunca kesintisiz kahkaha vaat ediyor.

Yer: Cafe Theatre Koşuyolu

Saat: 20:30

Güzel ve sanat dolu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler!