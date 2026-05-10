İstanbul’da bahar aylarına yakışır güneşli ve ılık hava etkili olurken, vatandaşlar bu güzel havayı değerlendirmek için kentin en sevilen sahil noktalarından Sarıyer Emirgan’a akın etti. Hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasıyla birlikte özellikle hafta sonu Boğaz’ın eşsiz manzarası karşısında dinlenmek isteyen İstanbullular sahil doldu taştı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren Emirgan Sahili’ni dolduran vatandaşlar, farklı aktivitelerle günü değerlendirdi. Kimileri oltalarını hazırlayıp balık tutmaya koyulurken, kimileri de sahil boyunca keyifli yürüyüşlere çıktı. Aileler ise ağaçların gölgesinde piknik sofralarını kurdu, çocuklar oyun oynadı. Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, koşanlar ve bisiklet sürenler de cabasıydı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda İstanbullu, Boğaz’ın muhteşem manzarasına karşı oturup sohbet etti, bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle gençler ve aileler, gün batımına doğru da sahilde kalmayı tercih ederek unutulmaz kareler yakaladı. Havadan çekilen görüntülerde sahilin adeta insan seline döndüğü açıkça görüldü.

Ailesiyle birlikte Emirgan Sahili’ne yürüyüşe gelen bir vatandaş, “Havalar güzel, biz de değerlendirmek için ailecek Emirgan sahile geldik. Geziyoruz, dolaşıyoruz.” dedi.

Balık tutmaya gelen ismini söylemek istemeyen bir kişi : “Havayı güzel bulduk, kendimizi sahile attık. Uzun zamandır Boğaz’da balık yoktu. Balık tutmaya geldik. Havaların güzelleşmesiyle birlikte balık bollaşmaya başladı. Balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz. Havayı güzel bulan insanlar kendilerini sahile atmışlar.”

Emirgan’ın yanı sıra İstanbul’un diğer popüler sahil bölgelerinde de benzer bir hareketlilik yaşandı. Caddebostan, Florya, Maltepe ve Beykoz sahillerinde de aileler ve genç gruplar yoğunluk oluşturdu. Parklar ve yeşil alanlar da hafta sonu kalabalığına ortak oldu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ve benzer güzel günlerin devam edeceğini belirtti.

İstanbullular, uzun süren kapalı ve yağışlı havaların ardından gelen bu güneşli havayı büyük bir memnuniyetle karşıladı. Sahillerde hem dinlenen hem de spor yapan vatandaşlar, baharın gelişini en güzel şekilde kutlamış oldu. Yetkililer ise sahil ve park alanlarında temizlik ve güvenlik önlemlerini artırdı.