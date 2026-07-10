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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İstanbul Pendik Müftülüğü Şube Müdürü olarak görev yapan 42 yaşındaki Serdar Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İki çocuk babası genç müdürün ani ölümü, ailesini, mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ

Aslen Ordulu olan ve ailesi Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde ikamet eden Hafız Serdar Özyürek, ani bir kalp krizi geçirdi.

Rahatsızlanmasının ardından acilen hastaneye kaldırılan Özyürek, hemen ameliyata alındı.

Yaklaşık 11 saat süren zorlu bir by-pass ameliyatı geçiren genç müdür, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda doktorların tüm çabalarına ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Serdar Özyürek, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Genç yaşta vefat eden Özyürek’in acı haberi, hem memleketi Ordu'da hem de görev yaptığı İstanbul ve ikamet ettiği Sakarya'da büyük üzüntüyle karşılandı.

Diyanet camiasını ve sevenlerini yasa boğan şube müdürünün cenaze detaylarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.