Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan rüzgarın 11 Bofor (yaklaşık 105 km/sa) şiddetine ulaştığını duyurdu. Bofor skalasında 12. kademe doğrudan "kasırga" olarak adlandırılırken, 11. kademe geniş çaplı yıkıcı hasar, ağaçların kökünden sökülmesi ve ağır cisimlerin havada savrulması anlamına geliyor.

VALİLİK DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI YAPTI

AKOM ve Valilik, özellikle Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlara "mümkünse dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

ÇATILAR UÇTU

Sabah saatlerinden itibaren kentin pek çok noktasında yıkıma neden olan Fırtına Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ve çatısı büyük bir gürültüyle yola savurdu.

Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 2 otomobil hurdaya döndü. Kaldırımda yürüyen bir kadın, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Bakırköy'ün Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç dalı düşmesi sonucu 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Bahçelievler-Yenibosna'da devrilen bir ağacın altında kalan vatandaş, çevredekilerin yardımıyla hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece: Sitelerin çatı yalıtımları uçarken, devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapattı.

DENİZ ULAŞIMI TAMAMEN DURDU

Marmara Denizi genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, deniz ulaşımında büyük aksamalara neden oluyor. 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri ile İstanbul içi vapur hatları geçici olarak durduruldu. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına ulaşım operatörlerinden peş peşe iptal duyuruları geldi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle Mudanya ve İstanbul (Kabataş) arasındaki karşılıklı seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan iptaller, gün boyu sürecek Armutlu ve İhlas bağlantılı hatları da kapsıyor. BUDO yetkilileri, fırtınanın denizdeki dalga boyunu artırması sebebiyle güvenli seyir imkânı kalmadığını belirterek, 07.00 ile 13.00 arasındaki tüm ana seferlerin durdurulduğunu bildirdi.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI'NDA ADALAR VE BOĞAZ HATTI DURDU

İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımının kalbi sayılan Şehir Hatları'nda da durum farklı değil. Yapılan resmi açıklamaya göre, özellikle Adalar çevresindeki yüksek dalgalar ve Boğaz hattındaki sert rüzgâr nedeniyle birçok hat askıya alındı. Maltepe, Bostancı, Beşiktaş ve Kabataş bağlantılı Adalar seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Ayrıca Anadolu Hisarı ile Eminönü arasındaki sabah seferleri de hava muhalefeti engeline takıldı.

İDO'DAN YOLCULARINA KRİTİK DUYURU: 8 OCAK SEFER BİLGİSİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava raporlarının ardından operasyonel bir değişikliğe giderek 8 Ocak tarihli Bursa-Yenikapı-Kadıköy hattındaki seferlerini iptal listesine ekledi. Özellikle Bursa ve Armutlu çıkışlı feribot ve deniz otobüsü seferlerini kullanacak olan vatandaşların, iskelelere gitmeden önce SMS bildirimlerini veya İDO resmi web sitesini kontrol etmeleri önemle rica edildi.

VATANDAŞLARA HAYATİ UYARI

Yetkililer can ve mal kaybını önlemek için şu listeyi güncelledi: Bina diplerine, ağaç altlarına ve tabela yanlarına araç bırakmayın. Saksı, sandalye ve kurutmalık gibi eşyaları içeri alın. Lodos nedeniyle oluşabilecek baca geri tepmelerine karşı uyanık olun. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın; dışarıdayken baş bölgenizi korumaya özen gösterin.