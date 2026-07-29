İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın haziran aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı. Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
İstanbul’da “gizli katil” tehlikesi: Görünmeyen düşmanı uzmanlar açıkladı
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son hava kalitesi araştırması, megakentte solunan havanın kalitesini ortaya koydu. Uzmanların "gizli katil" olarak tanımladığı hava kirliliği nedeniyle her yıl 8 milyon insan can verirken İstanbul'daki tehlikenin boyutu gözler önüne serildi.Kaynak: AA
Buna göre, İstanbul'da haziran ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,45 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 31,48 mikrogram olarak tespit edildi. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.
Haziran ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,11 mikrogramla "Sultangazi 2" olurken Bunu sırasıyla metreküp başına 52,94 mikrogramla "Sultangazi 3" ve 51,64 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,32 mikrogramla "Üsküdar 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Maslak" istasyonunda 15,64 mikrogram, "Kandilli 1" istasyonunda ise 16,27 mikrogram ölçüldü. Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı belirlendi.
“YAĞIŞ ATMOSFERİN TEMİZLENMESİNİ SAĞLADI”
Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul genelinde parçacık madde (PM10) miktarındaki değişimi incelediklerini ifade etti.
Geçtiğimiz yılın haziran ayı ile 2026 yılı haziran ayı verilerini karşılaştırdıklarını ifade eden Toros, "2025 yılı Haziran ayında partikül madde 31,5 mikrogram/metreküp iken, 2026 yılı Haziran ayında 29,5 mikrogram/metreküpe düştü. Yani hava kirliliği değerlerinde yaklaşık yüzde 6 civarında bir iyileşme söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.
Toros, sözlerinin devamında, "Bu yıl meteorolojik olarak daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı." dedi.
“HER YIL 8 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU”
Prof. Dr. Toros, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artırdığına dikkat çekerek özellikle solunum yolu ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu kaydetti.
Dünya genelinde hava kirliliğinin milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu vurgulayan Toros, "Hava kirliliği dediğimiz zaman bunu 'gizli katil' olarak nitelendiriyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı çalışmalara göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın ölümünden hava kirliliği sorumlu." İfadelerini kullandı.
Toros, açıklamasında "Soluduğumuz havanın kalitesi sağlığımızı doğrudan etkiliyor. İş verimliliğini düşürüyor, hastane maliyetlerini artırıyor ve özellikle dezavantajlı grupların daha sık sağlık hizmeti almasına neden oluyor." sözlerini sarf etti.
Hava kalitesinin kalıcı olaral iyileşebilmesi için alınması gereken önlemleri açıklayan Toros, yolların temiz tutulması, çevreye sigara izmariti ve atık bırakılmaması, araç kullanırken ani fren ve ani hızlanmalardan kaçınılması ile toplu taşımanın tercih edilmesinin hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını işaret etti.