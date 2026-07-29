İstanbul’da “gizli katil” tehlikesi: Görünmeyen düşmanı uzmanlar açıkladı

Dünya genelinde hava kirliliğinin milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu vurgulayan Toros, "Hava kirliliği dediğimiz zaman bunu 'gizli katil' olarak nitelendiriyoruz. Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı çalışmalara göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın ölümünden hava kirliliği sorumlu." İfadelerini kullandı.