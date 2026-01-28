Gezi Direnişi’nin dokuzuncu yıldönümü eylemine katılan 27 kişi hakkında, olaydan 3,5 yıl sonra dava açıldı. Sanıklar, “görevi yaptırmamak için direnme”, “ihtara rağmen dağılmama” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine tanınmayacak hale gelerek katılma” suçlamalarıyla yargılanacak.

İddianamede yer alan suçlamalar şöyle:

Görevi yaptırmamak için direnme.

İhtara rağmen kendiliğinden dağılmama.

Toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma.

NE OLMUŞTU?

Gezi Direnişi’nin 9. yıldönümünde 31 Mayıs 2022’de, Taksim Dayanışması, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önüne çağrı yapmıştı. Gezi’de yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralananlar, Gezi tutuklularının aileleri ve yüzlerce kişi Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine MMO önündeydi. Gezi’yle özdeşleşmiş “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganlarının sık sık atıldığı eylemde Gezi’de yaşamını yitirenlerin isimleri anıldı, Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılması istendi.

Makina Mühendisleri Odası önünden Gezi Parkı’na yürümek isteyenlere polis saldırdı. Saldırıda gazeteciler de özel olarak hedef seçilirken yüzlerce kişi MMO’da mahsur kaldı. Polis pek çok noktada eylemcileri çembere alarak sokaklardan çıkmalarına izin vermedi ve yaklaşık 170 kişi gözaltına alındı.