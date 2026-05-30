Saat 05.00 sularında en parlak ve görkemli görünümüne ulaşan Ay, İstanbul Boğazı’nın siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar sundu.
İstanbul’da geceyi dolunay aydınlattı
İstanbul, Kurban Bayramı’nın son gününe bulutsuz bir gökyüzü altında uyandı. Mayıs ayının dolunayı, gece boyunca kenti aydınlatırken özellikle sabaha karşı etkileyici görüntüler oluşturdu.
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 5
. Büyük Mecidiye Camisi’nin ön planda, Süleymaniye Camisi’nin ise arka planda yer aldığı karelerde dolunay, kentin tarihi dokusuyla birleşerek kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.
2 5
3 5
4 5
5 5
Kaynak: AA