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Kaynak: AA / İHA

İstanbul’da polis ekiplerinin düzenlediği “Huzur İstanbul” uygulamasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İki aşamalı denetimlerde 305 bin 103 kişinin genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya çok sayıda polis ekibinin yanı sıra polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

1169 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamanın ilk aşaması 20.00-22.00 saatlerinde 190 noktada 1142 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1029 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi. Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 640 şüphelinin de bulunduğu toplam 1169 kişi gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 15 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Ekiplerin kontrollerinde ayrıca 955,20 gram uyuşturucu, 588 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 345 lira ve 650 dolar bulundu. Uygulama kapsamında 530 umuma açık iş yeri de denetlendi.

TRAFİKTE MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Trafik denetimlerinde 38 bin 277 araç ve 2 bin 201 motosiklet kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 2 bin 275 araç ve motosiklet ile 43 sürücü hakkında işlem yapılırken, 15 araç ve bir motosiklet trafikten menedildi. Uygulama kapsamında toplam 3 milyon 350 bin 617 lira trafik cezası kesildi.