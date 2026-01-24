İstanbul'da eğlence mekanları, uyuşturucu soruşturmaları sebebiyle alarma geçti. İstanbul'da hareketli gece hayatında mekanlarda uyuşturucu kullanımını engellemek amacıyla birçok yeni tedbir alındı, garsonlar adeta 'dedektif' gibi çalışmaya başladı.

Soruşturmaların mekanlarına sıçramasını istemeyen işletme sahipleri ipin ucunu sıkı tutmaya başladı. Garsonlar şüphelendikleri müşterileri takip ediyor, çöpleri sürekli kontrol ediyor ve gözünü güvenlik kamerasından ayırmıyor.

Mekanların görünen yerlerine "Yasaklı madde kullanmak yasaktır" yazıları asılmaya başlandı.

ÇÖPLER SIK SIK TOPLANIYOR

Tuvalet girişlerine görevliler yerleştirildi, çıkan müşterinin ardından çöpler toplanıyor. Peçeteler, bardak altlıkları inceleniyor. Güvenlik kameraları her gün taranıyor.

İŞLETMELER ÖNLEMLERİ SIKI TUTUYOR

Bazı işletmeler, mekân duvarlarına “Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır” ibareli tabelalar astı..

Yasal olarak yasak olan bu maddeye dair uyarılar, soruşturmalardan uzak kalma çabasıyla görünür hale geldi. Hatta bazı barlarda “Başkasının bardağından içmeyiniz” gibi ifadeler bile tabelaya dönüştü.

Garsonlar artık yalnızca sipariş değil, çevreyi de dikkatle izliyor. İşletme sahipleri, “Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın” diye talimat veriyor.