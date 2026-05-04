İstanbul’da düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında trafik düzenlemesine gidildi. Bu çerçevede her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında belirli güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.

Kapatılacak yollar arasında Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 ve sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımları ile Hanımeli Sokak ve Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden bu caddeye bağlanan tali yol yer alıyor.

Sürücüler için alternatif güzergah olarak Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi’nin açık olan bölümleri önerildi.