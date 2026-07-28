İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar neticesinde Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.
Ekipler çalışmaların tamamlanması sonrasında tespit edilen adrese gerçekleştirdiği operasyonda 54 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete getirildi.