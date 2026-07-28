İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı - Resim : 1

Çalışmalar neticesinde Şişli'de yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı - Resim : 2

Ekipler çalışmaların tamamlanması sonrasında tespit edilen adrese gerçekleştirdiği operasyonda 54 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da Forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı - Resim : 3

Şüpheliler, işlemleri için emniyete getirildi.