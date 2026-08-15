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Kaynak: ANKA

İstanbul’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sorumluluğundaki bazı koru, kent ormanı ve yeşil alanlarda geçici ziyaretçi kısıtlamasına gitti. Belediye, olumsuz hava koşullarının sona ermesinin ardından söz konusu noktaların yeniden kullanıma açılacağını bildirdi.

Meteorolojik tahminlerde, kent genelinde rüzgarın saatte 40-70 kilometreye ulaşabileceği, bazı bölgelerde ise fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ağaç devrilmesi ve dal kırılması risklerine karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla İBB bünyesindeki belirli yeşil alanlara girişler tedbiren durduruldu.

ZİYARETE KAPATILAN ALANLAR

Bugün uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethipaşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı.

FIRTINANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILACAK

Geçici olarak ziyarete kapatılan alanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM da kent sakinlerine meteorolojik uyarıları düzenli şekilde takip etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, kuvvetli rüzgar sırasında özellikle ağaçlık bölgelerde bulunulurken dal kopması ve ağaç devrilmesi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.