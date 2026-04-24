İstanbul da Fatih Balat Mahallesi Fethiye Caddesinde saat 09.00'da iddiaya göre, 3 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan Bal ailesinin 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal, oynarken bir anda pencereden sarkarak yere düştü. 4 yaşındaki çocuğun yere düştüğünü gören bir vatandaş çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Musab Bal'ın sağlık durumumun ciddi olduğu öğrenildi.

"ANNESİ VE KÜÇÜK KARDEŞLERİ YANINDAYDI"

Baba Uğur Musap Bal, çocuğunun durumunun ciddi olduğunu ifade ederek "Camın kilidini kurcalamış, nasıl olduysa dengesini kaybedip aşağıya düşmüş. Kafada bir kırık var, iç kanamada var. 24 saat bir süre verdiler. 4 yaşında akıllı bir çocuk. Annesi ve küçük kardeşleri yanındaydı. Oynarken birden tesadüf olarak ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

"ÇOCUK FIRININ ÖNÜNE DÜŞÜYOR"

Çocuğun düştüğünü duyan esnaf Harun Hançer, " Daha işe gelmemiştim, duyduğumu biliyorum. İkinci kat galiba küçük çocuk düşüyor, aşağı fırının önüne. Durumu çokta iyi değil diye duydum" dedi.