Adnan Kahveci Mahallesi Özden Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan skuterli çocuğa otomobil çarptı.

Kazanın ardından çocuğun yakınları, otomobil sürücüsü Gölden D.’ye saldırdı. Sürücünün darbedildiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Darbedilen sürücünün ise hastaneden aldığı darp raporuyla saldırganlardan şikayetçi olduğu kaydedildi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.