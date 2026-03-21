Çatalca'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, içinde polislerinde olduğu İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı otobüs devrildi. Kazada yaralanan 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu 34 LNC 804 plakalı otobüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bunun üzerine otobüste bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.





