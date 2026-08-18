İstanbul Bağcılar’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Can Baldo, aynı yönde seyreden hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalışırken aracın altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre, motosikleti kullanan 28 yaşındaki Baldo, hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Bu sırada motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kamyonun altına girdi.
İTFAİYE 45 DAKİKA BOYUNCA ÇALIŞTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde ilerletildi.
Kamyonun altında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından Baldo’yu bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Can Baldo’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazanın ardından Basın Ekspres Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları ve bölgede yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.