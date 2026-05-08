Feci kaza, sabah saatlerinde Silivri Altınorak mevkii Tekirdağ istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari kamyonetin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan araç, bir süre savrularak ilerlemeye devam etti.

ÖNCE TRAFİK IŞIKLARI, SONRA OTLUK ALAN

Kamyonet, Cezaevi kavşağındaki trafik ışıklarını geçtikten kısa bir süre sonra yeniden kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin tamamen yitirilmesi sonucu yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otluk alana savrularak yan yattı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, kazanın dehşeti aynı yönde seyreden başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kamyonetin önce bariyerlerden kurtulduğu, ardından yolda savrularak trafik ışıklarını geçtiği ve saniyeler sonra tarlaya doğru devrildiği anlar net bir şekilde yer alıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.