Son dönemde birçok ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan depozito sınırını aşarak iki hatta üç kira bedeli talep ederken, bazı ilanlarda 6 aylık ya da 1 yıllık kira bedelinin peşin ödenmesi şartı öne sürülüyor. Bu durum, kiralık ev arayan vatandaşlar için süreci daha da zorlaştırıyor.

KİRACILAR ÇIKMAZDA

Kira fiyatlarının ulaşılamaz seviyelere geldiği İstanbul’da, ek maliyetler de kiracıların yükünü artırıyor. Depozito, emlak komisyonu, nakliye ve diğer giderlerle birlikte orta seviyede bir eve taşınmanın maliyeti 120 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

UZMANLARDAN DÜZENLEME ÇAĞRISI

Barınma hakkının piyasa koşullarına bırakılmasına yönelik tepkiler artarken, uzmanlar mevcut uygulamaların yasal sınırlar içinde yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle depozito bedelinin tek kira ile sınırlandırılması, yıllık peşin kira taleplerinin yasaklanması ve fahiş şartlar sunan ev sahiplerine yaptırım uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Artan maliyetler ve belirsizlikler, konut piyasasında hem kiracılar hem de yatırımcılar açısından yeni düzenlemelerin gerekliliğini gündeme taşıyor.