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Kağıthane’de Premier Kampüs ve Vadi çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda esnafın, kendilerini "Daltonlar" olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildiği iddia edildi.

Almanya’ya kayıtlı bir telefon numarası üzerinden WhatsApp mesajları gönderen kişiler, bazı esnaftan yüz binlerce dolar talep etti. Mesajlardan birinde, bir hafta içinde 300 bin dolar verilmemesi halinde araçların yakılacağı tehdidinde bulunuldu.

'DALTONLAR İLE BAĞLANTILARI YOK'

Edinilen bilgilere göre tehdit mesajlarını gönderen kişilerin Daltonlar suç örgütüyle bağlantısı bulunmuyor. Şüphelilerin, örgütün adını kullanarak esnaf üzerinde korku oluşturmak ve haraç toplamak istediği öne sürülüyor.

Mesajların tek bir işletmeye değil, bölgedeki çok sayıda esnafa gönderildiği, her işletme için farklı bir rakam belirlendiği ifade edildi.

ESNAF SALDIRIYA UĞRAMA ENDİŞESİNDE

Ensonhaber'den Rojda Altıntaş'ın haberine göre; şüphelilerin tehdidi daha inandırıcı hale getirmek amacıyla daha önce meydana gelen kurşunlama ve patlama olaylarına ait görüntüleri de esnafa gönderdiği öne sürüldü.

Bölgede bazı işletme sahiplerinin korku nedeniyle ödeme yaptığı, bazı esnafların ise saldırıya uğrama endişesiyle beklediği ileri sürüldü.

İhbarların ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, polis ekiplerinin çevrede nöbet tuttuğu bilgisi edinildi.

Kendilerini "Daltonlar" olarak tanıtan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve mesajların kaynağının ortaya çıkarılması için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.