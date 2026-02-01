Türkiye’de son dönemde gözle görülür bir şekilde suç oranında yükselme yaşanıyor.
İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede
Milyonlarca insanın yaşadığı, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un suç haritası belli oldu. İşte İstanbul’da suç oranı yüksek 10 ilçe…Derleyen: Baran Yalçın
Özellikle Türkiye’nin en çok nüfusuna sahip olan şehri İstanbul’da bu oran, nüfusun da çoğunluğu sebebiyle suç oranı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Emniyet birimleri ise riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırıldığını, kamera sistemleri ile devriye sayılarının artırıldığını belirtiyor.
Türkiye Today tarafından düzenlenen listeye göre İstanbul’da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu. İşte İstanbul’da en çok suç işlenen 10 ilçe:
10. Beyoğlu: 10.762 suç
9. Şişli: 10.910 suç
8. Bağcılar: 11.084 suç
7. Gaziosmanpaşa: 11.332 suç
6. Ümraniye: 11.759 olay
5. Kadıköy: 12.787 suç kaydı
4. Pendik: 13.863 suç
3. Küçükçekmece: 14.977 olay
2. Fatih: 16.283
1. Esenyurt: 22.092