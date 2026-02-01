Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Gündem İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede

Milyonlarca insanın yaşadığı, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul’un suç haritası belli oldu. İşte İstanbul’da suç oranı yüksek 10 ilçe…

Baran Yalçın
Son Güncelleme:
İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 1

Türkiye’de son dönemde gözle görülür bir şekilde suç oranında yükselme yaşanıyor.

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 2

Özellikle Türkiye’nin en çok nüfusuna sahip olan şehri İstanbul’da bu oran, nüfusun da çoğunluğu sebebiyle suç oranı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Emniyet birimleri ise riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırıldığını, kamera sistemleri ile devriye sayılarının artırıldığını belirtiyor.

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 3

Türkiye Today tarafından düzenlenen listeye göre İstanbul’da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu. İşte İstanbul’da en çok suç işlenen 10 ilçe:

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 4

10. Beyoğlu: 10.762 suç

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 5

9. Şişli: 10.910 suç

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 6

8. Bağcılar: 11.084 suç

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 7

7. Gaziosmanpaşa: 11.332 suç

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 8

6. Ümraniye: 11.759 olay

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 9

5. Kadıköy: 12.787 suç kaydı

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 10

4. Pendik: 13.863 suç

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 11

3. Küçükçekmece: 14.977 olay

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 12

2. Fatih: 16.283

İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede - Resim: 13

1. Esenyurt: 22.092

Kaynak: Haber Merkezi
