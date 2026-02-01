İstanbul'da en çok suç işlenen 10 ilçe belli oldu: Esenyurt zirvede

Özellikle Türkiye’nin en çok nüfusuna sahip olan şehri İstanbul’da bu oran, nüfusun da çoğunluğu sebebiyle suç oranı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Emniyet birimleri ise riskli bölgelerde denetimlerin sıklaştırıldığını, kamera sistemleri ile devriye sayılarının artırıldığını belirtiyor.