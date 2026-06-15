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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Kendisi hakkında emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak isteyen eski sevgilisi G.B.'nin (25) evinin önüne giden 34 yaşındaki A.G., genç kadının 50 yaşındaki babası Y.B.'yi silahla vurarak yaraladı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

AYRILIĞI KABULLENEMEDİ, DEHŞET SAÇTI

Olay, 10 Haziran Çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında Beyoğlu'nun Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, iki yıllık ilişkilerini noktalayan G.B., eski erkek arkadaşı A.G. tarafından rahatsız edilmeye devam ediyordu. Aynı zamanda komşu oldukları öğrenilen ikili arasındaki gerilim, genç kadının polise başvurup uzaklaştırma kararı talep edeceğini söylemesiyle zirveye tırmandı.

Durumu öğrenen şüpheli A.G., öfkeyle eski sevgilisinin evinin önüne gitti. Burada G.B.'nin babası Y.B. ile karşılaşan saldırgan, başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silaha sarıldı.

BABA DİZİNDEN VURULDU, SALDIRGAN KAÇTI

Şüpheli A.G., elindeki silahla acımasızca ateş açarak baba Y.B.'yi dizinin altından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI: 12 AYRI KAYIT

Saldırının ardından kayıplara karışan şüpheli, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.G.'nin emniyetteki sicili ise adeta bir suç makinesi olduğunu gözler önüne serdi. İki kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu belirlenen saldırganın; 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Tehdit', 'Parada sahtecilik' ve 'Açıktan hırsızlık' gibi suçlardan tam 12 ayrı kaydı olduğu tespit edildi. Mağdur baba Y.B.'nin de geçmişte 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri hızla tamamlanan A.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.