Şirket yetkilileri, planlı kesintilerin elektrik şebekesinin daha güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
İstanbul'da elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek?
İstanbul genelinde 25 Haziran 2026 Perşembe günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve sokaklara ilişkin ayrıntılı liste, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.Kaynak: Diğer
Vatandaşlara, kesinti saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili bilgileri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri önerildi.
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında geçici elektrik kesintileri uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, kesinti sürelerinin bölgelere göre farklılık gösterebileceği, çalışmaların seyrine bağlı olarak planlamalarda değişiklik yaşanabileceği kaydedildi.
Elektrik hizmetinin yeniden verilme saatlerinin, sahadaki çalışmaların tamamlanma sürecine göre netlik kazanacağı aktarıldı.
Güncel kesinti bilgileri ve etkilenen bölgelere ilişkin detaylara BEDAŞ'ın resmi arıza ve kesinti sorgulama platformu üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
25 Haziran 2026 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler