BEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti bildirimine göre, 26 Ocak Pazartesi günü İstanbul’un muhtelif semtlerinde elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin, konumuna göre belirli yerlerde 16 saate dek uzayacağı öngörülüyor.

26 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yapılacak semtler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu bulunuyor.

Kesinti yapılacak semt ve mahallelere dair ayrıntılara, BEDAŞ ile AYEDAŞ’ın resmi web sayfalarından erişilebiliyor.

