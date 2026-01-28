Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Patlayıcının, eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K'nın yaşadığı dairenin önüne atıldığı, aynı yere ekim ayında da el yapımı patlayıcı atıldığı anlaşıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.