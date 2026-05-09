İstanbul Yenibosna’da faaliyet gösteren SEB Koleji, büyük bir eğitim skandalı iddiasıyla konuşuluyor. Gazeteci Nevşin Mengü’nün sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurduğu iddiaya göre; okulda maaş krizinden fiziksel şartların yetersizliğine kadar pek çok sorun eğitimi durma noktasına getirdi.

MAAŞLAR ÖDENMİYOR, EĞİTİM DURDU

Okulda görev yapan öğretmenlerin maaşlarının Ocak ayından bu yana ödenmediği ileri sürüldü. Maaş krizinin derinleşmesiyle birlikte öğretmenlerin derslere girmediği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamen durduğu belirtiliyor.

Nevşin Mengü detayları şu şekilde X hesabı üzerinden paylaştı:

"Az önce elime mağdur veliler aracılığıyla bir haber ulaştı: İstanbul Yenibosna SEB Koleji’nde tam bir eğitim skandalı yaşanıyor! Öğretmenlerin maaşları Ocak’tan beri ödenmediği için eğitim durdu. Okulun doğalgazı kesik, çocuklar kış boyu soğukta ders işlemiş. Daha da vahimi; okul yönetimi geçen haftaya kadar “erken kayıt” adı altında velilerden para toplamaya devam etmiş! Şu an okulda öğretmen yok, lise öğrencileri anaokulu çocuklarına göz kulak oluyor. Veliler çaresiz, MEB müfettişleri süreci sadece izliyor. Sınav haftası kapıda ama muhatap yok!"