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Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bağcılar Kitap Fuarı (BKF'26), 2 Ekim'de okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. 11 Ekim'e kadar sürecek organizasyon öncesinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda çadır ve stant kurulumunda son aşamaya gelindi. Fiziki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yayınevleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer katılımcılar stant yerleşimlerine başlayacak.

Kültür sanat takviminde önemli bir yer edinen fuarda bu yıl 57 yayınevi yer alacak. Çocuklardan gençlere, yetişkinlerden koleksiyon meraklılarına kadar geniş bir kitleye hitap eden etkinlikte kitap stantlarının yanı sıra sahaflar da okurlarla buluşacak. 10 gün boyunca sürecek organizasyon; imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle İstanbul'un edebi buluşma noktalarından biri haline gelecek.

ÜNLÜ YAZARLAR VE AKADEMİSYENLER SEVENLERİYLE BULUŞACAK

Fuar programı kapsamında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Tarık Tufan, Dilek Cesur, Merve Gülcemal ve Erhan Afyoncu gibi tanınmış yazar ve akademisyenler kitapseverlerle imza ve söyleşi etkinliklerinde bir araya gelecek.

Hazırlıkları değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, fuarın her yıl bir festival atmosferinde geçtiğini vurguladı. Yıldız, organizasyonun büyükşehir belediyelerinin düzenlediği fuarlarla yarışır seviyeye ulaştığını belirterek tüm kitapseverleri etkinliğe davet etti.