İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan ve Ümraniye'de dron ile taralı alan ihlali yapan sürücüleri denetledi. Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu. Sarıyer-Maslak TEM Otoyolu ve Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

GEREKÇELER DİKKAT ÇEKTİ

Uygulama esnasında bazı sürücülerin, taralı alan ihlali gerekçelerini soran polis ekiplerine cevapları ise şaşırtmadı. Sürücüler, "İşe geç kalmıştım.", "Taralı alanı fark etmedim.", "İlk kez girdim, her zaman dikkat ediyordum.", "Kavşağı kaçırdım.", "Bir daha ihlal etmem." gibi gerekçeler sundu.

Ayrıca taralı alan ihlali yapanların çoğunun motosiklet sürücüsü olduğu görüldü. Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.