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Kaynak: AA / İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Açıklama, Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi'nde tamamlanan dönüşüm projesiyle birlikte yapıldı.

"İSTANBUL'DA 1 MİLYON KONUT TAMAMLANDI"

Sosyal medya hesabından Tokatköy Mahallesi'ndeki dönüşüm görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, İstanbul'da tamamlanan konut sayısının önemli bir eşiği geçtiğini belirtti.

Paylaşımında, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam bir milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerine yer verdi.

TOKATKÖY ÖRNEK PROJE OLARAK PAYLAŞILDI

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde, Beykoz Tokatköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün tamamlanan bölümleri yer aldı.

Paylaşımda ev sahibi Kazım Sönmez'in, "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözleri de aktarıldı.

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Bakan Kurum, İstanbul'u olası afetlere karşı daha güvenli hale getirmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.