İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şişli'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
239 KİLO 150 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen maddeler arasında; 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo katı metamfetamin, 8 kilo 150 gram aseton, 11 kilo 750 gram toz katkı maddesi bulundu.
Ele geçirilen kimyasal maddelerin uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendiriliyor.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtildi.