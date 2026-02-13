İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 10 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlenen 69 kapalı ve açık gruba yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 21’i grup yöneticisi olmak üzere toplam 324 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2025’ten bu yana binlerce gözaltı

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu operasyon dışında 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar İstanbul genelinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 1.836 kişinin yakalandığı, bunlardan 899’unun tutuklandığı bildirildi.

Uluslararası bağlantılı suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda ise 456 şüphelinin tespit edildiği, 329’unun tutuklandığı aktarıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 29,5 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konulduğu belirtildi.

40 tonun üzerinde uyuşturucu

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP operasyonlarında örgütlerin dağıtıldığı kaydedildi. Bu kapsamda söz konusu yapıların toplam 40 ton 860 kilo uyuşturucu madde ile 4 milyon 610 bin 350 adet uyuşturucu hapla bağlantılı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılık, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.