İstanbul'da 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul ve Marmaray, saat 22.00'de Galatasaray Stadyumu'nda başlayacak mücadele öncesinde uygulanacak ulaşım planını duyurdu.
6 METRO HATTINDA SEFERLER UZATILDI
Metro İstanbul'un açıklamasına göre 6 metro hattında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek.
Sefer süresi uzatılan hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Sultanbeyli
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
M2 HATTINA EK SEFERLER KONULDU
Maç öncesinde taraftar yoğunluğunun yaşanması beklenen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı için ayrıca ek sefer kararı alındı.
Saat 20.00 ile 21.45 arasında, mevcut Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler gerçekleştirilecek.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Seyrantepe istasyonundan Yenikapı yönüne ek seferler yapılacak. Taraftar yoğunluğu sona erene kadar bu seferler 5 dakika aralıklarla ve aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.
MARMARAY'DA TARİFE DEĞİŞİYOR
Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle Marmaray'da da düzenlemeye gidildi.
Marmaray tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ekim Salı günü trenlerde hafta sonu tarifesi uygulanacak. Böylece karşılaşma nedeniyle oluşması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı toplu ulaşımda özel planlama yapılmış olacak.