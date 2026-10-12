Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul ve Marmaray, saat 22.00'de Galatasaray Stadyumu'nda başlayacak mücadele öncesinde uygulanacak ulaşım planını duyurdu.

6 METRO HATTINDA SEFERLER UZATILDI

Metro İstanbul'un açıklamasına göre 6 metro hattında seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Sefer süresi uzatılan hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Sultanbeyli

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü



M2 HATTINA EK SEFERLER KONULDU

Maç öncesinde taraftar yoğunluğunun yaşanması beklenen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı için ayrıca ek sefer kararı alındı.

Saat 20.00 ile 21.45 arasında, mevcut Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Yenikapı-Seyrantepe arasında 7,5 dakika aralıklarla aktarmasız seferler gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Seyrantepe istasyonundan Yenikapı yönüne ek seferler yapılacak. Taraftar yoğunluğu sona erene kadar bu seferler 5 dakika aralıklarla ve aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.

MARMARAY'DA TARİFE DEĞİŞİYOR

Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle Marmaray'da da düzenlemeye gidildi.

Marmaray tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ekim Salı günü trenlerde hafta sonu tarifesi uygulanacak. Böylece karşılaşma nedeniyle oluşması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı toplu ulaşımda özel planlama yapılmış olacak.