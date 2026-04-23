Haftanın ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig’de 31. haftanın fikstürü şu şekilde açıklandı:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)