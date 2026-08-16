İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo

En Yaygın Hazırlık Deprem Çantası

Bireysel önlem alan katılımıların en çok başvurduğu yöntem yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu. Bunu yüzde 18,4 ile ev dayanıklılık testi ve yüzde 10,1 ile ağır eşyaları sabitlemek izledi.