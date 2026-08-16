Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo

İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo

İPA'nın Marmara Depremi'nin 27. yılında yayımladığı rapora göre İstanbulluların yüzde 70,8’i olası felaketten endişeli. Ancak kent sakinlerinin yarısından fazlası henüz somut hiçbir önlem almadı. İşte deprem anketinden öne çıkan tüm detaylar

Kaynak: Diğer
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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 1

İstanbulluların Yüzde 69,6'sı Yıkıcı Deprem Bekliyor

İPA'nın 751 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kent sakinlerinin yüzde 69,6’sı yakın gelecekte İstanbul'da yıkıcı bir deprem yaşanacağını düşünüyor.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 2

Megakentin En Büyük Korkusu: Yüzde 70,8 Endişeli

Olası bir felaket karşısında endişe duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70,8'e ulaştı. İstanbul’da en çok kaygı uyandıran afet türleri arasında deprem yüzde 91,5 ile açık ara ilk sırada yer aldı.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 3

Gençler ve Kadınlar Daha Kaygılı

Anket verilerine göre deprem kaygısı en yüksek grup 18-35 yaş arasındaki gençler oldu. Cinsiyet dağılımında ise kadınların yüzde 78’i, erkeklerin ise yüzde 63,5’i deprem nedeniyle endişe taşıdığını belirtti.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 4

Acı Gerçek: Yüzde 50,9 Hiçbir Önlem Almadı

Yüksek kaygı ve beklentiye rağmen İstanbulluların yüzde 50,9’u depreme karşı henüz hiçbir somut hazırlık yapmadığını ifade etti.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 5

En Yaygın Hazırlık Deprem Çantası

Bireysel önlem alan katılımıların en çok başvurduğu yöntem yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu. Bunu yüzde 18,4 ile ev dayanıklılık testi ve yüzde 10,1 ile ağır eşyaları sabitlemek izledi.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 6

Toplanma Alanı Bilgisi ve Sigorta Oranı Düşük

Katılımcıların yalnızca yüzde 10’u mahallesindeki deprem toplanma alanının yerini bildiğini kaydetti. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) veya özel konut sigortası yaptıranların oranı ise yüzde 9,1’de kaldı.

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İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo - Resim: 7

İletişim ve Tahliye Planları Yetersiz

Olası bir afette yakınlarıyla acil durum iletişim planı oluşturanların oranı yüzde 7,9 olarak ölçülürken, bina içi tahliye yollarını önceden belirleyenlerin oranı yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

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