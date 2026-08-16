İstanbul’da deprem korkusu büyüyor: Anketten çarpıcı tablo

İstanbulluların Yüzde 69,6'sı Yıkıcı Deprem Bekliyor
İPA'nın 751 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kent sakinlerinin yüzde 69,6’sı yakın gelecekte İstanbul'da yıkıcı bir deprem yaşanacağını düşünüyor.
İstanbulluların Yüzde 69,6'sı Yıkıcı Deprem Bekliyor
İPA'nın 751 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kent sakinlerinin yüzde 69,6’sı yakın gelecekte İstanbul'da yıkıcı bir deprem yaşanacağını düşünüyor.
Megakentin En Büyük Korkusu: Yüzde 70,8 Endişeli
Olası bir felaket karşısında endişe duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 70,8'e ulaştı. İstanbul’da en çok kaygı uyandıran afet türleri arasında deprem yüzde 91,5 ile açık ara ilk sırada yer aldı.
Gençler ve Kadınlar Daha Kaygılı
Anket verilerine göre deprem kaygısı en yüksek grup 18-35 yaş arasındaki gençler oldu. Cinsiyet dağılımında ise kadınların yüzde 78’i, erkeklerin ise yüzde 63,5’i deprem nedeniyle endişe taşıdığını belirtti.
Acı Gerçek: Yüzde 50,9 Hiçbir Önlem Almadı
Yüksek kaygı ve beklentiye rağmen İstanbulluların yüzde 50,9’u depreme karşı henüz hiçbir somut hazırlık yapmadığını ifade etti.
En Yaygın Hazırlık Deprem Çantası
Bireysel önlem alan katılımıların en çok başvurduğu yöntem yüzde 28,5 ile deprem çantası hazırlamak oldu. Bunu yüzde 18,4 ile ev dayanıklılık testi ve yüzde 10,1 ile ağır eşyaları sabitlemek izledi.
Toplanma Alanı Bilgisi ve Sigorta Oranı Düşük
Katılımcıların yalnızca yüzde 10’u mahallesindeki deprem toplanma alanının yerini bildiğini kaydetti. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) veya özel konut sigortası yaptıranların oranı ise yüzde 9,1’de kaldı.
İletişim ve Tahliye Planları Yetersiz
Olası bir afette yakınlarıyla acil durum iletişim planı oluşturanların oranı yüzde 7,9 olarak ölçülürken, bina içi tahliye yollarını önceden belirleyenlerin oranı yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.