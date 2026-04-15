Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
İstanbul'da çöl tozu alarmı: Etkisi 3 gün sürecek

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, İstanbul bugün itibarıyla üç gün boyunca Sahra Çölü’nden taşınan toz bulutlarının etkisine girecek.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Atmosfere karışan bu ince tozlar, rüzgar sistemleri sayesinde binlerce kilometre yol kat ederek Türkiye’ye kadar ulaşabiliyor.

1 9
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu olayın doğanın olağan döngülerinden biri olduğunu belirtiyor. Özellikle çöl bölgelerinde artan sıcaklıkla birlikte yükselen toz parçacıkları, güçlü hava akımlarıyla geniş coğrafyalara taşınıyor.

2 9
Bu süreçte tozlar atmosferin farklı katmanlarında bulunabildiği için her zaman yoğun şekilde hissedilmeyebiliyor. Gün doğumu ve gün batımında gökyüzünde beliren sarı ve kızıl tonlar, bu taşınımın en belirgin işaretleri arasında yer alıyor.

3 9
Uzmanlara göre İstanbul’da etkisini birkaç gün sürdürecek olan çöl tozu, hafta sonuna doğru zayıflayarak diğer bölgelere yayılacak. Bu süreçte araçların ve açık yüzeylerin üzerinde ince bir toz tabakası oluşması da bekleniyor.

4 9
SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İÇİN RİSK BÜYÜK

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise bu doğa olayının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Havadaki partikül miktarının artması, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireyler için risk oluşturabiliyor.

5 9
Astım ve KOAH hastalarının yanı sıra yaşlılar ve çocukların daha temkinli olması gerektiğini belirten Özdemir, çöl tozlarının migreni tetikleyebileceğini, gözlerde irritasyona ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle mümkün olduğunca uzun süre dışarıda kalınmaması öneriliyor.

6 9
Öte yandan çöl tozlarının yalnızca olumsuz etkileri bulunmuyor. Sahra’dan gelen bu tozlar, fosfor ve demir gibi mineraller bakımından oldukça zengin. Bu özellikleri sayesinde özellikle bahar aylarında bitkiler için doğal bir gübre işlevi görüyor.

7 9
Boğaziçi Üniversitesi’nden meteoroloji mühendisi Adil Tek de toz taşınımının Türkiye genelinde farklı bölgelerde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Akdeniz’de daha yoğun hissedilmesi beklenen bu olayda, yağış görülmediği için tozların daha çok havada asılı şekilde kalacağı öngörülüyor.

8 9
Uzmanlar, bu süreçte maske kullanımı ve hava kalitesi verilerinin düzenli takibini öneriyor.

9 9
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro