İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi

Çalışmalar kapsamında olaylara karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi.