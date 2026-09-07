Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi

İstanbul’da ev, iş yeri ve araç kurşunlama gibi 17 ayrı eyleme karıştıkları belirlenerek cephanelikle yakalanan suç örgütü üyesi 15 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 1

İstanbul’da 17 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz, suçun kökünü kazayana kadar devam edecektir" dedi.

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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen iş yeri, araç ve ev kurşunlanması, tehdit, yaralama, mala zarar verme gibi olayların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yürüttükleri takip sonucu 17 farklı olayı aydınlattı.

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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 3

Çalışmalar kapsamında olaylara karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi.

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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 4

Şüphelilerin iş yeri, araç ve ev kurşunlama, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edildi.

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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 5

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.

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İstanbul'da çete ahtapotu çökertildi - Resim: 6

Mücadelemiz, suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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