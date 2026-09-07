Yeniçağ Gazetesi
07 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da ev, iş yeri ve araç kurşunlama gibi 17 ayrı eyleme karıştıkları belirlenerek cephanelikle yakalanan suç örgütü üyesi 15 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 1

İstanbul’da 17 eyleme karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz, suçun kökünü kazayana kadar devam edecektir" dedi.

1 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında meydana gelen iş yeri, araç ve ev kurşunlanması, tehdit, yaralama, mala zarar verme gibi olayların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yürüttükleri takip sonucu 17 farklı olayı aydınlattı.

2 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 3

Çalışmalar kapsamında olaylara karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, 293 mermi, 1 motosiklet ve kurşungeçirmez yelek ele geçirildi.

3 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 4

Şüphelilerin iş yeri, araç ve ev kurşunlama, tehdit, yaralama ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edildi.

4 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 5

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.

5 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 6

Mücadelemiz, suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyelerde çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 7
7 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 8
8 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 9
9 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 10
10 11
İstanbul’da cephanelikle yakalandılar: 15 şüpheli tutuklandı - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro