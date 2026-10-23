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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, spor bahislerine yönelik manipülasyon tespit edildi. Spordata isimli firmanın spor verisi analitiği alanında faaliyet gösterdiği, Şans Girişim-İddia, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis sitelerine bahis oynanacak müsabakaların altyapı desteğini sağladığı belirtildi.

CANLI BAHİS 7 SANİYE GECİKTİRİLEREK AÇILDI

Firmada veri analisti olarak çalışan O.B. isimli şahsın, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahsi 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor oluştuktan sonra bu bahisleri oynattığı belirtildi. Bu yöntemle Spordata ile firmanın çalıştığı spor bahsi alanındaki şirketlerin toplamda 12 milyon liralık zarara uğratıldığı ifade edildi. O.B., 21 Temmuz 2026'da yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı.

MASAK RAPORUNDA 192 MİLYON LİRALIK HAREKET

Soruşturmanın devamında tutuklanan şahsın MASAK raporu incelendi. Rapora göre şahsın hesaplarına toplamda 192 milyon liralık giriş-çıkış oldu ve yüklü miktarda para transferi yapıldı. Konuyla bağlantılı olarak ortak çalıştığı 8 şüpheli daha belirlendi.

8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.