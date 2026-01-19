Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında gerçekleşen yangın 10.15 saatinde çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.