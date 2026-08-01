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Beklenen büyük İstanbul depremiyle bağlantılı olarak gündemden düşmeyen dev tsunami senaryolarına ilişkin ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan önemli açıklamalar geldi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan felaket tasvirlerini reddeden Bektaş'ın açıklamaları, megakent sakinlerinin yüreğine su serpecek.

MARMARA'NIN FAY YAPISI DEV DALGALARA İZİN VERMİYOR

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve çevresinde olası bir deprem sonrası yaşanabilecek tsunami tehlikesini bilimsel bir çerçeveden değerlendirdi. "Büyük bir İstanbul tsunamisi yaşanabilir mi?" sorusuna "Büyük olasılıkla hayır" cevabını veren Bektaş, bu durumun temel nedenlerini bölgenin sismik karakterine dayandırdı.

Bektaş'ın değerlendirmesine göre Marmara'daki tsunami riskinin düşük olmasının sebepleri şunlar:

“Marmara bölgesindeki fay hattı, tek seferde devasa bir dalga üretecek büyük bir kırılma yaşamak yerine enerjisini yıllara yayılan parçalı kırılmalarla boşaltıyor.

20. ve 21. yüzyılda İstanbul'un batısında kaydedilen 5 ve çevresindeki 6 büyüklüğünün üzerindeki depremler de bu "parça parça kırılma" yapısını doğruluyor.

Bektaş'a göre Marmara Denizi'nde oluşabilecek olası bir tsunami, yıkıcı dev dalgalardan ziyade ancak küçük dalgalar seviyesinde gerçekleşebilir.”

"YAPAY ZEKA KURGULARI KORKUYU POMPALANIYOR"

Açıklamalarında, milyonlarca kez izlenen yapay zekâ destekli kurgu videolara da değinen Prof. Dr. Bektaş, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyardı.

Deprem gerçeğinin yadsınamaz olduğunu belirten Bektaş; afet riskini küçümsemenin ne kadar tehlikeliyse, bilimsel gerçeklikten uzak, yapay zeka ile üretilmiş dev dalga ve kıyamet senaryolarıyla topluma korku pompalamanın da bir o kadar yanlış olduğunun altını çizdi.