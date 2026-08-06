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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari faaliyetler doğrultusunda Beylikdüzü'nde belirlenen 2 ayrı adrese ve bir otomobile baskın düzenlendi. Operasyonda D.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Arama yapılan adreslerde ve araçta; 34 kilo 850 gram eroin ile 28 kilo 50 gram metamfetamin olmak üzere toplam 62 kilo 900 gram uyuşturucu madde bulundu.