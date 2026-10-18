İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak caddeler şöyle:
Zübeyde Hanım Caddesi
Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
Semiha Şakir Caddesi
Rauf Denktaş Caddesi
Yunus Emre Caddesi
Seyitnizam Caddesi
Asım Kazancıgil Caddesi
Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi
Belgradkapı Caddesi
Demirhane Caddesi
Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. sokaklar da araç trafiğine kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI
Sürücüler, kapatılan yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarlarını kullanabilecek.