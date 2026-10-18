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İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak caddeler şöyle:

Zübeyde Hanım Caddesi

Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi

Semiha Şakir Caddesi

Rauf Denktaş Caddesi

Yunus Emre Caddesi

Seyitnizam Caddesi

Asım Kazancıgil Caddesi

Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi

Belgradkapı Caddesi

Demirhane Caddesi

Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. sokaklar da araç trafiğine kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Sürücüler, kapatılan yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarlarını kullanabilecek.