Anasayfa Gündem İstanbul'da bu ilçeler karanlığa gömüldü! BEDAŞ açıkladı

İstanbul’da enerji dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke çalışmaları ve bakım faaliyetleri kapsamında yarın şehrin birçok noktasında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Bugün İstanbul'da bazı ilçeler karanlığa gömüldü.

BEDAŞ, dün yaptığı açıklamada, 3 Ocak Cumartesi günü çok sayıda ilçe ve sokak belirli saat aralıklarında elektriksiz kalacak bölgeleri açıklamıştı.

Bugün yaşanan planlı kesintiler; bakım, yatırım ve yeni abone bağlantıları gibi teknik nedenlerle yapıldı. BEDAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti yapılacak bölgeleri ve saat dilimlerini önceden ilan etti.

İşte bugün kesinti yaşanan ilçeler şu şekilde:

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, tüm saha operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Teknik ekiplerin çalışmaları devam ederken, güvenliğin ön planda tutulduğu belirtilerek, "Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak gerçekleştirilecektir" denildi.

