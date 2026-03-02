İstanbul, bu hafta sanatseverlere tiyatro, konser, sergi ve festival gibi zengin seçenekler sunuyor.İstanbul Devlet Tiyatrosu, 3-8 Mart tarihlerinde Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de “Callback”, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de “Vanya Dayı”, Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde “Gergedanlar” ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) “Faust” oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 4-7 Mart’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Bir Ziyaret”, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi”, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde “Ben Medea Değilim”, Müze Gazhane Meydan Sahne’de “İkinci Perdenin Başı”, Ümraniye Sahnesi’nde “Gökkubbe” ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde “Öksüzler” oyunlarını sahneleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde “Bir Ata Krallığım”ı, Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu ise İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde “Lüküs Hayat”ı seyirci karşısına çıkaracak.Johann Wolfgang von Goethe’nin ölümsüz eseri “Faust”, 6 ve 7 Mart’ta Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciye sunulacak.

Bollywood’un büyüleyici atmosferini sahneye taşıyan enerjik müzikal “Taj Express”, 6 ve 7 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.Efsanevi orkestra şefleri Herbert von Karajan ile Leonard Bernstein’ın çekişmeli hayat öykülerini anlatan “Devlerin Savaşı”, 6 ve 7 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.

Latife Tekin’in aynı adlı romanından uyarlanan, kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini en küçük kız Dirmit’in gözünden aktaran “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit”, 7 Mart’ta iki seansla Maximum Uniq Hall’da izlenebilecek.Paulo Coelho’nun dünya çapında ünlü romanından sahneye taşınan “Veronika Ölmek İstiyor” oyunu, yarın ve 6 Mart’ta İstanbul Aydem Sahne’de tiyatro tutkunlarının beğenisine sunulacak.

KONSERLER

Türk müziğinin güçlü sesi Aykut Kuşkaya, “Akustik İlahiler” programıyla 7 Mart’ta AKM Çok Amaçlı Salon’da dinleyicilerle bir araya gelecek.Enes Üstün solistliğinde Zakiran Ensemble, ramazana özel Tekke Musikisi repertuvarıyla bugün AKM Çok Amaçlı Salon’da konser verecek.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İhsan Özer’in bestelediği ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin güftelerinden oluşan “Ramazanname (Teravih Usulü Takım)” eserini ilk kez yarın AKM Tiyatro Salonu’nda seslendirecek.Bahadır Tatlıöz, “Çalıjazz” albümü ve sevilen parçalarından oluşan özel seçkiyle yarın AKM Çok Amaçlı Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

Sedat Anar ve Selahattin Anar, santur ile erbane eşliğinde mutasavvıf şairlerin eserlerinden “İlahiler, Deyişler ve Nefesler” konserini 5 Mart’ta AKM Çok Amaçlı Salon’da verecek.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Nicolo Umberto Foron yönetiminde ve Belçikalı çellist David Cohen’in katılımıyla DenizBank Konserleri kapsamında Elgar ile Haydn eserlerini 6 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda icra edecek.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nde genç piyanistler Birce Polat ve Bogatay Köprülü, Bach, Mendelssohn ve Schubert’in solo piyano eserlerini 7 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de yorumlayacak.İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti, Karagöz sanatçısı Enis Ergün’le birlikte “Hayal Nağme (Karagöz Müzikleri)” konserini 4 Mart’ta AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirecek.

SERGİLER

Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Hamit Aytaç gibi isimlerin de bulunduğu 40’tan fazla sanatçının 57 eserini içeren “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde ramazan boyunca gezilebilecek.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei’nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının yer aldığı “Tasavvuf’tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri” sergisi, Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 25 Mart’a dek açık kalacak.Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi’nin “SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi”, 13 Mart’a kadar Fatih Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.Semiha Berksoy’un eserlerini buluşturan “Tüm Renklerin Aryası” sergisi, 6 Eylül’e dek İstanbul Modern’de sanatseverleri bekliyor.Güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan “Panorama: Hayaller ve Yerler” sergisi, İstanbul Modern’de 18 Ekim’e kadar gezilebilir.Ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun kültür sanat çevresiyle yazıştığı mektup zarflarından oluşan “Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu” sergisi, 29 Mart’a dek Casa Botter’da görülebilecek.

Usta fotoğrafçı Feruz Ertürer’in “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” sergisi, Bulgur Palas’ta sanatseverlerle buluşuyor.“Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı” sergisi, 5 Nisan’a kadar Haliç Tersanesi İstanbul Sanat Müzesi’nde izlenebilecek.