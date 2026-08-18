Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tim Burton'ın yönettiği, kadrosunda Johnny Depp, Helena Bonham Carter ve Anne Hathaway'in yer aldığı Türkçe dublajlı "Alice Harikalar Diyarı" filmi, 21 Ağustos'ta AKM Açık Hava Sineması'nda izleyiciyle buluşacak.

Oscar ödüllü animasyon "Ratatuy" (Ratatouille), aşçı olma hayali kuran fare Remy ile Linguini'nin eğlenceli hikayesini 23 Ağustos'ta Türkçe dublajlı olarak AKM Açık Hava Sineması'nda sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Etki alanında 40 sorunun yer aldığı "Community Hub Sunar: Yüzüklerin Efendisi Quiz Night" yarışması, yarın Zorlu PSM Vestel Amfi'de ekiplerin büyük ödül mücadelesine sahne olacak.

Vasıf Öngören'in kaleme aldığı ve Şener Şen'in başrolünde yer aldığı "Zengin Mutfağı" oyunu yarın Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

YILDIZLAR SAHNE ALCAK

Şarkıcı Yıldız Tilbe, bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

"Türk Telekom Prime AKM Yaz Konserleri" kapsamında 19 Ağustos'ta AKM Çok Amaçlı Salon'da dinleyiciyle buluşacak Teselli grubu, özgün besteler ve caz standartlarından oluşan repertuvarını müzikseverlerle paylaşacak.

Şarkıcı Edis, 19 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Rock-alternatif müzisyeni Yağmur Ender, "City Sounds" konser serisi kapsamında 21 Ağustos'ta Zorlu PSM Vestel Amfi'de sahne alacak.

Modern caz ve füzyon grubu Dandefuse, 22 Ağustos'ta özgün besteleri ve özel düzenlemeleriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

VEYasin'in 1960 ve 1970'lerin esintilerini break beat, disco ve funk ögeleriyle harmanladığı müzik projesi "Hey! Douglas", 22 Ağustos'ta Zorlu PSM Vestel Amfi'de izlenebilecek.

ÇEŞİTLİ SERGİLER

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin çağdaş hat, hilye ve tespihlerden oluşan "Sessiz Zarafet" sergisi, 29 Ağustos'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.

Doğa, kent yaşamı ve insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla buluşturan "Yeryüzü Renkleri" karma fotoğraf sergisi, 30 Ağustos'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda görülebilecek.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Neftçi'nin Mimar Sinan'ın eserlerini mimari bir bakış açısıyla yansıttığı "Mimar Sinan'ın İstanbul'u" fotoğraf sergisi, ağustos ayı boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ziyaret edilebilecek.

İstanbul Modern'in sergi salonlarında yer alan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010'lardan itibaren ürettiği yapıtlardan oluşan kapsamlı bir seçkiyle Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek temelli sanata tematik bakış kazandırıyor.

"Güneşin Kıyısı" karma sergisi 30 Eylül'e kadar Kalyon Kültür'de, "The Habits" sergisi de 30 Ağustos'a kadar Decollage Art Space'te sanatseverleri misafir ediyor.

Farklı disiplinlerden 18 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Intersection" çağdaş sanat sergisi, 1 Eylül'e kadar Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de sanat tutkunlarını ağırlıyor.

Japon sanatçı Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi ise Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.