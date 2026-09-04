İstanbul'da bu evler kira fiyatına satılıyor: Kapış kapış gidiyor

Sektörde son dönemin en çok talep gören çözümlerinden biri olan 3.000 ile 8.000 dolar (yaklaşık 145 bin TL) arasındaki yeni nesil minik ev kitleri, bütçesini zorlamadan bağımsız bir yaşam alanı oluşturmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu.