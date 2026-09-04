Yüksek konut fiyatları ve artan inşaat maliyetleri vatandaşın rotasını değiştirdi. Neredeyse İstanbul'da iki
kira fiyatına satılan bu modüler evler, bütçesini zorlamadan kendi yaşam alanını kurmak isteyenlerin yeni ilgi alanı haline geldi.
İstanbul'da bu evler kira fiyatına satılıyor: Kapış kapış gidiyor
İstanbul'da neredeyse iki aylık kira bedeline satılan o evler, usta ve işçilik masrafını tamamen tarihe gömerek kapış kapış alıcı buluyor.Kaynak: Diğer
Yüksek konut fiyatları ve artan inşaat maliyetleri vatandaşın rotasını değiştirdi. Neredeyse İstanbul'da iki
Sözcü'de yer alan habere göre, gayrimenkul sektöründeki yükselen giderler ve rekor kıran konut fiyatları, barınma ve yaşam alanı gereksinimlerinde alışılmış kalıpları tamamen değiştiriyor. Geleneksel tarzda bir betonarme konut sahibi olmanın veya mevcut eve ek oda kazandırmanın masrafları katlanarak artarken, bireyler çözümü bütçe dostu prefabrik ve modüler yapılara yönelmekte buluyor.
Sektörde son dönemin en çok talep gören çözümlerinden biri olan 3.000 ile 8.000 dolar (yaklaşık 145 bin TL) arasındaki yeni nesil minik ev kitleri, bütçesini zorlamadan bağımsız bir yaşam alanı oluşturmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu.
Klasik yapılara kıyasla çok daha erişilebilir bir bütçeyle sunulan bu modeller, 3,65 x 3,65 metre taban oturumu ve 2,75 metre yüksekliğiyle toplamda 13 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor.
Tatil yörelerindeki çağdaş mimarilerden esinlenen A tipi yapı formu, tabandan tavan uzanan geniş cam cephelerle zenginleştiriliyor. Bu sayede sınırlı metrekareye rağmen içeri sızan gün ışığı ve çevreyi tamamen kuşatan görüş açısı, dar ve boğucu mekan algısını bütünüyle ortadan kaldırıyor.
İçerisinde sabit oda duvarları yer almayan bu esnek tasarımlı yapılar, yüksek yapı maliyetleriyle karşılaşmadan işlevsel bir yaşam alanına kavuşmayı arzulayanlar için önemli bir serbestlik sunuyor.
Ev sahipleri bu alanı tek bir çivi çakmadan veya büyük tadilat masraflarına girmeden müstakil bir çalışma odasına, misafirhaneye, hobilerini gerçekleştirebilecekleri bir atölyeye ya da dinlenme alanı haline getirebiliyor.
Usta ve işçilik masraflarını minimuma indiren demonte kit sistemi, yapının ekonomik cazibesini artıran en önemli etkenlerden biri.
Duvar panellerinden çatı bileşenlerine, kapı ile pencere kasalarından montaj vidalarına dek bütün parçaları önceden kesilmiş şekilde sunulan bu meskenler, çok kısa bir sürede kurulabiliyor.
Yüksek gayrimenkul bedelleri karşısında işlevsel ve bütçe dostu bir sığınak vadeden bu modüler meskenler, modern çağın yaşam tarzında en cazip seçenek olarak dikkat çekiyor.