Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan tek katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla imalathanenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erlerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı