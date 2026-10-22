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Kaynak: İHA

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı işleten Fikret Korkmaz (63), Gaziosmanpaşa'da tavuk döner salonu işleten Gülnur P.’ye (51) toptan tavuk satıyordu.

Gülnur P.’nin boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Reşat P. (66), daha önce kasap Korkmaz’ın yanına giderek, "Benim hanımıma mal vermeyeceksin, ürün satmayacaksın" diyerek tehdit ve tartışmada bulundu.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Dün öğle saatlerinde kasap Fikret Korkmaz'ı takip eden Reşat P, Turna Sokak üzerinde Korkmaz'ın önünü kesti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Koca, yanındaki bıçağı çıkararak Fikret Korkmaz’ı sağ bacak, kasık, sırt ve karın bölgelerinden defalarca bıçakladı. Korkmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Reşat P, ise olay yerinden kaçtı.

AMBULANSIN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olan kasap Fikret Korkmaz, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Ancak talihsiz adam, aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye sevk edildiği esnada ambulans içerisinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralardan şüphelinin Reşat P., olduğunu tespit eden polis, arbede esnasında zanlının da yaralandığını belirledi. Çevre hastaneleri kontrol eden ekipler, şüphelinin Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü saptadı ve burada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Reşat P., boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk sattığı için Fikret Korkmaz ile önceden husumetli olduklarını, sokakta karşılaşınca çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi.

Olayda kullandığı suç aleti bıçağı ise kaçarken nereye attığını hatırlamadığını iddia etti. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı aramalarda cinayet bıçağı henüz bulunamadı.

Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Reşat P., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından zanlı tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.