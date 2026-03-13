İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı İstanbul Barometresi şubat ayı verileri, kentte ekonomik baskının arttığını ortaya koydu.
İstanbul’da borç alarmı: Her iki kişiden biri kredi kartını ödeyemiyor
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor. Katılımcıların büyük bölümü ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını belirtti.Derleyen: Abdullah Kerzi
Araştırmaya göre her iki İstanbulludan biri kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini ifade etti.
Kredi kartı borcu zorladı
Araştırmaya göre şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49,6’da kaldı.
Katılımcıların yüzde 28,8’i yalnızca asgari tutarı ödediğini belirtirken, yüzde 7,5’i asgari tutarla toplam borç arasında bir ödeme yaptığını söyledi.
Hiç ödeme yapamadığını belirtenlerin oranı yüzde 9,7, asgari tutarın altında ödeme yapanların oranı ise yüzde 4,5 oldu. Böylece borcunun tamamını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 50,5’e ulaştı.
Ramazanda gıda fiyatları arttı
Araştırmada ramazan ayına ilişkin sorulara da yer verildi. Katılımcıların yüzde 46,3’ü bu dönemde gıda harcamalarının arttığını ifade etti.
Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 67,5 olurken, yüzde 13,5’i fiyatların makul düzeyde yükseldiğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 11,3’ü fiyatların artmadığını, yüzde 7,7’si ise konu hakkında fikri olmadığını söyledi.
Tüketimde düşüş sinyali
Araştırma sonuçları tüketim alışkanlıklarında da gerilemeye işaret etti. İstanbulluların yüzde 57,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını belirtti.
Giyim alışverişinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 51,9’u son dönemde giyim harcamalarında düşüş yaşandığını ifade etti.