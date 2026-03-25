Okuldan servisle eve dönen Suriyeli Şirin Alsuleiman (6), araçtan indikten sonra sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kız, tedavinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin konuşan baba Musab Alsuleiman, "Burası köpek dolu, ne zaman gelsem varlar. Köpeklerin toplatılıp barınağa götürülmesini tercih ederiz. Kim köpek sahiplendiyse buraya gelip salıyor. Burası boş bir arazi olduğu için herkes buraya köpek bırakıyor. Çocuklarımızı tek başına evden çıkaramıyoruz" dedi.

Pirinççi Mahallesi Müşerref Sokak'ta meydana geldi.

Aldığı darbelerin ardından yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi kendisini karşılamaya gelen babası Musab Alsuleiman yaptı. Babası tarafından Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından bölgeye gelen Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, olayın yaşandığı yer ve çevresindeki köpekleri topladı.