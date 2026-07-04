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Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından kentte beklenen yağış, sabahın erken saatlerinde etkili oldu.

🌧️ Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı 'turuncu' kodlu uyarıların ardından, mega kentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.



⛈️ Birçok ilçede gökyüzü aniden kararırken, aniden bastıran yağış trafiği ve günlük yaşamı olumsuz… pic.twitter.com/VMyvponMMa — Yeniçağ (@YenicagGazetesi) July 4, 2026

Özellikle Sarıyer ve Silivri’de zaman zaman şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, gün içinde etkisini sürdürecek yağışa karşı vatandaşları uyararak ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

PAZAR ESNAFI ZOR ANLAR YAŞADI

Etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde caddeler su içinde kaldı. Ara sokaklarda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Pazar esnafı zor anlar yaşadı.

Kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojik verilere göre, yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

KANALİZASYON BORUSU PATLADI, CADDELER SU İÇİNDE KALDI

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde caddede kanalizasyon borusu patladı. Cadde su içinde kaldı. Sultangazi, Esenler'de bazı sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kağıthane'de semt pazarında cadde göle döndü.

TURİSTLER VE VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.